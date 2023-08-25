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YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Ağustos 2023 Cuma 10:20

Rize'de şiddetli yağış! 8 ev tedbir amacıyla boşaltıldı

Rize'nin Çayeli ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sonrası 8 ev tedbir amacıyla boşatıldı, 24 kişi bulundukları yerden tahliye edildi.

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