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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 14:57

Rize'de karla kaplanan yaylalar dronla görüntülendi

Rize'de, kar yağışının ardından beyaza bürünen yüksek kesimli yaylalar dronla görüntülendi.

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