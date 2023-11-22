Rize'de karla kaplanan yaylalar dronla görüntülendi

Her mevsim doğal güzellikleriyle öne çıkan Elevit, Çat ve Badara yaylaları ile Zil Kale, yağışın ardından beyaz örtüyle kaplandı.

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Ekiplerin yaylanın yolunu açtığını belirten Aydın, "Geçen yıl 2 metreye yakın kar yağdı. Bu yıl daha fazla yağdı. Çok tipi yapıyor. Ayılar evlere girmesin yeter. Ben de evleri kontrol etmeye geldim." diye konuştu.