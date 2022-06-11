Rize'de fıkra gibi daire! Balkon var, kapı yok

İyidere ilçesi Büyükçiftlik köyündeki Şamlı Apartmanı, sıra dışı balkonu ile ilgi çekiyor. 2 katlı binanın ön tarafından yer alan ve kahvehaneden gelen seslerden rahatsız olan, 1'inci kattaki daire sahibi, ilginç çözüm yolu buldu.

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Balkona açılan kapıya duvar ören daire sahibi Mehmet Temiz, "Balkonun altında kahvehane var. Buradan çok ses yükseldiği için aile oturma odası olarak kullandıkları odanın balkonunun kapısını duvar örerek kapattı. Ben konuyu bildiğim için ortaya çıkan görüntüyü yadırgamıyorum ama burayı ilk kez görenler için ilginç bir manzara oluşturuyor. Biz de bilmesek 'Tam Karadeniz fıkralarını aratmayacak manzara ortaya çıkmış' diyeceğiz" dedi.