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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 11 Haziran 2022 Cumartesi 13:44

Rize'de fıkra gibi daire! Balkon var, kapı yok

Rize'nin İyidere ilçesi Büyükçiftlik köyünde, binanın ön tarafındaki kahvehane seslerinden rahatsız olan ve 1'inci katta oturan Mehmet Temiz, balkona açılan kapıya duvar ördü. Balkon kapısı ve penceresi olmayan daireyi görenler, şaşırıyor.

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