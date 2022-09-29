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YAŞAM
Eklenme tarihi: 29 Eylül 2022 Perşembe 17:33

Rize'de domuzlara karşı kurulan tuzağa yavru ayı takıldı! Bir saatlik çalışması sonucu kurtarıldı

Rize'nin İkizdere ilçesinde domuzlara karşı kurulan tuzağa takılan ayı yavrusu kurtarıldı.

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