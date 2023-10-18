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YAŞAM
Eklenme tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 10:51

Rize'de dikkat çeken mezarlar! Hikayesi herkesi şaşırtıyor

Rize'nin Kalkandere ilçesinin Hüseyin Hoca köyünde yanyana duran 4 mezar taşı görenleri hem düşündürüyor hem güldürüyor.

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