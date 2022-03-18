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YAŞAM
Eklenme tarihi: 18 Mart 2022 Cuma 13:29

Rize'de aç kalan ayılar köye indi

Rize'nin Çayeli ilçesinde köye inen iki ayı 42 arı kovanına zarar verdi. İsyan eden vatandaşlar, 'Burada çocuklar okula nasıl gidecek. Sabah servise nasıl binecekler. Can güvenliğimiz kalmadı' dedi.

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