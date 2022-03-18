Rize'de aç kalan ayılar köye indi

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Rize'de Çayeli İlçesine bağlı sahilden 1 km yukarıdaki Demirhisar köyü, Konak mevkiinde arıcılık yapan 47 yaşındaki Ahmet Salih, evinin yakınındaki arı kovanlarının yanına gitmesiyle kovanlarının zarar gördüğünü fark etti.

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Arıları için bölgeye kurduğu kamera sisteminden kayıtları kontrol eden Salih, kovanlara ayı tarafından zarar verildiğini anladı.

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"30 BİN LİRA ZARARA UĞRATTI"

Ayıların kendisini yaklaşık 30 bin lira zarara uğrattığını ve yıllardır verdiği emeklerin heba olduğunu ifade eden Salih, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nden konu ile ilgili önlem alınmasını istedi.

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Ahmet Salih, yaptığı açıklamada "Milli Parklar'ı aradık dediler ki 'Onlarında yaşam hakkı var foto kapan kuracağız, tespit edeceğiz onu' dediler. Benim kameram var. Tespiti yaptım buradan geçiyor babasının malı gibi yiyor arıları" diye konuştu.

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Buna bir önlem alınması gerektiğini vurgulayan Salih, "Milli Parklar'dan arkadaş 'Ayının yaşam hakkı var' diyor. Benim arının yaşam hakkı yok mu? Benim 30 bin liralık arımı yemiş. Kim verecek bunun karşılığını?" sözlerini kullandı.

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"ÇOCUKLAR NASIL OKULA GİDECEK?"

Olay sonrası can güvenliklerinin kalmadığının altını çizen Salih, açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Yazın nasıl çay toplayacak bu millet, ormanına nasıl gidecek? Sahile 1 kilometre uzaklıkta olan bir yerde ayı geliyor kapına. Burada çocuklar okula nasıl gidecek. Sabah servise nasıl binecekler. Zaten karanlıkta okula gidiyorlar. Kimse burada okula çocuklarını gönderemez. Benim zararımı vermeleri lazım. Ben bunları çocuğumdan daha iyi bakıyordum. Can güvenliği kalmadı. Gece eve gelemem."