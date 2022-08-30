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YAŞAM
Eklenme tarihi: 30 Ağustos 2022 Salı 12:04

Ringlere çıkıp dünya kupası şampiyonu oldu! Antrenörü ailesini ikna edince kariyeri başladı

Mersin'de, 4 yıl önce antrenörünün izin vermeyen ailesini ikna etmesiyle kick boks kariyeri başlayan 16 yaşındaki Hilal Sonay, İstanbul'da gerçekleşen 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda şampiyonluk kürsüsüne çıktı.

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