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YAŞAM
Eklenme tarihi: 13 Mart 2025 Perşembe 09:47 |

Restorasyon çalışmalarında ortaya çıktı! Trabzon'un 4 bin yıllık tarihi geçmişi

Trabzon'un Pazarkapı mahallesi Kadınlar Hali yanındaki tarihi sur duvarlarının restorasyon çalışmaları sürüyor.

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