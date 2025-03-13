Restorasyon çalışmalarında ortaya çıktı! Trabzon'un 4 bin yıllık tarihi geçmişi

Tamamen bilimsel verilerle hocalarımızla beraber hazırlanan restorasyon projeleriyle birlikte şu anda hem Yukarı hisarımız hem orta hisarımız hem de aşağı hisarımızda restorasyon çalışması yaptırıyoruz. Bu çalışmayı çok kıymetli buluyoruz. Çünkü birinci yüzyıldan itibaren yani ilk Roma dönemi ardından Bizans dönemi ardından Komnenos dönemi ardından Osmanlı dönemine ait eserler var ama ilk yüz yıla ait de yaptığımız kazı çalışmalarında arkeolojik değeri çok çok kıymetli kalıntı ve buluntulara rastladık. Sütunlar çıktı, burada tarihi bir limanımız var. Bütün bunları ortaya çıkıp hem şehrin kültür mirasına katmak istiyoruz.