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YAŞAM
Eklenme tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 09:24

Resimli Regaip Kandili Mesajları 2023: En güzel, dualı, hadisli, ayetli, uzun ve kısa Resimli Regaip Kandili Mesajları...

Resimli Regaip Kandili mesajları, milyonlarca Müslüman vatandaş tarafından araştırılıyor. Bugün Regaip Kandili idrak ediliyor. Hicrî takvime göre, yedinci ay olan Receb'in, müslümanlar arasında kutsal kabul edilen ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecesidir. Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır. Bu mübarek günde sevdiklerine mesaj göndermek ve sosyal medya hesaplarında resimli mesaj yayınlamak isteyenler için Resimli Regaip Kandili Mesajlarını derledik. İşte en güzel, dualı, hadisli, ayetli, uzun ve kısa Resimli Regaip Kandili Mesajları...

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