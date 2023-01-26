Resimli Regaip Kandili Mesajları 2023: En güzel, dualı, hadisli, ayetli, uzun ve kısa Resimli Regaip Kandili Mesajları...

Ya Rabbim Sen affedicisin, affetmesini seven ve bilensin. Sen bizleri bu mübarek Regaip kandili hatırına Affı Mağfiret eyle. (Amin) Selam ve dua ile hayırlı kandiller.
Regaip kandili mesajları Regaip istemek demek, bizde hayırlar isteriz ya Rab, biz de bağışlanmak dileriz ya Rab, bizleri de affeyle bizlere de hayırlar vesileyle. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.
Regaip kandili mesajları Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler başucunda olsun, güneş öyle bir gecede doğsun ki Duaların kabul, kandilin mübarek olsun.
Regaip kandili mesajları Ya Rabbi bu gece dua edenlerden, her daim şükredenlerden, sevmeyi bilenlerden, Cennette gezenlerden eyle bizi. Amin! Regaip Kandiliniz Mübarek olsun.
Regaip kandili mesajları Her tomurcuk yeni bir gülün, her gül yeni bir baharın, her kandil yeni rahmetlerin habercisidir. Rahmet ve mağfiret dolu kandil geçirmeniz dileğiyle hayırlı kandiller.
Regaip kandili mesajları Fani Dünyanın padişahı değilim. Gönül hırkalarını yamar giyerim. Dostlarla ağlar, dostlarla gülerim. Siz sevdiklerime, iyi kandiller dilerim.
Sen öyle bir insan ol ki akıllar dursun, sen ona buna değil Allah'a kulsun. Ziynetler içinde parlayan bir nursun, senin gibi bir dostun kandili mübarek olsun.
Regaip kandili mesajları Kalpler vardır sevgiyi paylaşmak için, insanlar vardır dostluğu yaşatmak için, Kandiller vardır kutlamak ve af dilemek için... Regaip Kandiliniz mübarek olsun.
Regaip kandili mesajları Güneşi yüreğinde gözleri ufuklarda muhabbet yolcuları arasında cennet hesabı yapmayan cennetlikler arasında olmanın duasıyla hayırlı kandiller.
Regaip kandili mesajları Yüreklerde kim bilir ne acılar, ne umutlar ve ne kırgın hayaller var. Rabbim hiçbirinizin umutlarını soldurmasın. Amin. Regaip kandiliniz mübarek olsun.