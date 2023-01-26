Resimli Regaip Kandili Mesajları 2023: En güzel, dualı, hadisli, ayetli, uzun ve kısa Resimli Regaip Kandili Mesajları...

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Ya Rabbim Sen affedicisin, affetmesini seven ve bilensin. Sen bizleri bu mübarek Regaip kandili hatırına Affı Mağfiret eyle. (Amin) Selam ve dua ile hayırlı kandiller.

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Regaip kandili mesajları Regaip istemek demek, bizde hayırlar isteriz ya Rab, biz de bağışlanmak dileriz ya Rab, bizleri de affeyle bizlere de hayırlar vesileyle. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

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Regaip kandili mesajları Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler başucunda olsun, güneş öyle bir gecede doğsun ki Duaların kabul, kandilin mübarek olsun.

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Regaip kandili mesajları Ya Rabbi bu gece dua edenlerden, her daim şükredenlerden, sevmeyi bilenlerden, Cennette gezenlerden eyle bizi. Amin! Regaip Kandiliniz Mübarek olsun.

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Regaip kandili mesajları Her tomurcuk yeni bir gülün, her gül yeni bir baharın, her kandil yeni rahmetlerin habercisidir. Rahmet ve mağfiret dolu kandil geçirmeniz dileğiyle hayırlı kandiller.

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Regaip kandili mesajları Fani Dünyanın padişahı değilim. Gönül hırkalarını yamar giyerim. Dostlarla ağlar, dostlarla gülerim. Siz sevdiklerime, iyi kandiller dilerim.

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Sen öyle bir insan ol ki akıllar dursun, sen ona buna değil Allah'a kulsun. Ziynetler içinde parlayan bir nursun, senin gibi bir dostun kandili mübarek olsun.

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Regaip kandili mesajları Kalpler vardır sevgiyi paylaşmak için, insanlar vardır dostluğu yaşatmak için, Kandiller vardır kutlamak ve af dilemek için... Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

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Regaip kandili mesajları Güneşi yüreğinde gözleri ufuklarda muhabbet yolcuları arasında cennet hesabı yapmayan cennetlikler arasında olmanın duasıyla hayırlı kandiller.

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Regaip kandili mesajları Yüreklerde kim bilir ne acılar, ne umutlar ve ne kırgın hayaller var. Rabbim hiçbirinizin umutlarını soldurmasın. Amin. Regaip kandiliniz mübarek olsun.

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