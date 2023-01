Resimli Regaip Kandili Mesajları 2023: En güzel, dualı, hadisli, ayetli, uzun ve kısa Resimli Regaip Kandili Mesajları...

Ya Rabbim Sen affedicisin, affetmesini seven ve bilensin. Sen bizleri bu mübarek Regaip kandili hatırına Affı Mağfiret eyle. (Amin) Selam ve dua ile hayırlı kandiller.

Regaip kandili mesajları Ya Rabbi bu gece dua edenlerden, her daim şükredenlerden, sevmeyi bilenlerden, Cennette gezenlerden eyle bizi. Amin! Regaip Kandiliniz Mübarek olsun.

Regaip kandili mesajları Her tomurcuk yeni bir gülün, her gül yeni bir baharın, her kandil yeni rahmetlerin habercisidir. Rahmet ve mağfiret dolu kandil geçirmeniz dileğiyle hayırlı kandiller.