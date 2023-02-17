  • $18,8652
  • 20,0671
  • 1105.55
  • 5030.07

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Şubat 2023 Cuma 09:39

Resimli Miraç Kandili mesajları: Dualı, kısa, uzun, farklı Miraç Kandili mesajları ve görselleri...

Bugün Miraç Kandili idrak ediliyor. Bu gece, Kur'an-ı Kerimde; “ Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu bir gece Mescidi Haramdan, çevresini bereketlendirdiğimiz Mescidi Aksa'ya götüren Allah'ın şanı ne yücedir. Hiç şüphesiz o, layıkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.” şeklinde beyan edilmektedir. Miraç Kandili'nde paylaşım yapmak isteyenler ve sevdiklerine mesaj göndermek isteyenler en güzel Kandil mesajlarını araştırıyor...

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.