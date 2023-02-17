Resimli Miraç Kandili mesajları: Dualı, kısa, uzun, farklı Miraç Kandili mesajları ve görselleri...
Bugün Miraç Kandili idrak ediliyor. Bu gece, Kur'an-ı Kerimde; “ Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu bir gece Mescidi Haramdan, çevresini bereketlendirdiğimiz Mescidi Aksa'ya götüren Allah'ın şanı ne yücedir. Hiç şüphesiz o, layıkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.” şeklinde beyan edilmektedir. Miraç Kandili'nde paylaşım yapmak isteyenler ve sevdiklerine mesaj göndermek isteyenler en güzel Kandil mesajlarını araştırıyor...