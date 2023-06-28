Resimli Kurban Bayramı mesajları! İşte en güzel Kurban Bayramı mesajları

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Dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan, dayanışmayı, yardımlaşmayı artıran, hoşgörü, kardeşlik duygularını güçlendiren Kurban Bayramı hayırlara vesile olsun.

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Bizleri birbirimize yakınlaştıran, aynı duygularda buluşturan, umut, birlik ve dirliği sağlayan Kurban Bayramı kutlu olsun.

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Kurban Bayramı'nın size ve ailenize sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ediyorum.

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Tüm İslam âleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

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Sevgi ve saygının daha da güçlendiği, hoşgörü ve dayanışma duygularının pekiştiği, aile ve milletimizin birleştirici özel günlerinden Kurban Bayramı'nız mübarek olsun.

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Küslerin barıştığı, ayrı düşenlerin kavuştuğu, safların sıklaştığı, umutların tazelendiği, yüreklerin heyecanla çarptığı bir bayrama daha ulaştık. Kurban Bayramı'nız mübarek olsun.

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Bayram günleri, maddi ve manevi dayanışmanın; sevgi, saygı, hoşgörü ve barışın da doruğa ulaştığı günler olsun. Bayram'ınız mübarek olsun.

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Bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, bu mübarek ayın tüm insanlığa barış, huzur ve hoşgörü getirmesini temenni ederim.

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Özlemleri gideren, her türlü dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan bayramlar, sevgi ve hoşgörü duygularını güçlendirerek, sevinç ve mutluluğu yaşadığımız özel günlerdir. Sizin ve ailenizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum.

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Kurban Bayramı vesilesiyle sağlıklı, huzurlu, esenlik dolu günler geçirmenizi diliyorum

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Benim ömrümde ırmaklar vardır sularında hayallerimi yüzdürdüğüm, benim ömrümde sevdiklerim vardır bayramlar ayrı geçince üzüldüğüm. Bayramınız mübarek olsun!

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Heyecan ve özlemle beklenen kutsal Kurban Bayramı geldi, hoş geldin. Mübarek bayram ulusumuza sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Hayırlı bayramlar dileğiyle.

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Bu bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüz de hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Kurban Bayramı'nız kutlu olsun.

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Sana gelen her iyilik Allah'tandır, bütün kötülükler nefsindendir. Mekânın cennet yuvan huzurlu kalbin Allah ile dolu Kurban Bayramın mübarek olsun.

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Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul ve Kurban Bayramın mübarek olsun!

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Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi, bu bayramın da sana ve ailene mutluluk ve neşe getirmesi dileğimle Kurban Bayramı'nı kutluyorum...

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Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin. Kurban Bayramınızın da böyle bir neşeyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğimizle. İyi bayramlar!

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En güzel günler sizin olsun. Yüzünüzde hep gülücük hayatınız da yüzünüz kadar güzel olsun. Kurban Bayramınız mutlu olsun....

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Rabbimiz AIIah, fikrimizi zikruIIah, kaIbimizin nuru ResuIIuIah, evveIimiz AIIah, ahirimiz AIIah, rehberimiz KeIamuIIah, Rabb'imiz hayırIara ihsan et bu Kurban Bayramımızı inşallah.

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Sevdiklerimle birlikte geçirdiğim her bayram, özel anılarla dolu. Kurban Bayramınızda da yanınızda olabilmek dileğiyle, sevgiyle dolu bir bayram geçirmenizi dilerim.

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Kurban Bayramı'nın sevdiklerinizle paylaşmanın ve yardımlaşmanın önemini hatırlattığı bir zaman dilimi olmasını umut eder, tüm Müslümanların bayramını en içten dileklerimle kutlarım.

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Hayatıma anlam katan, sevgiyle dolu kalplerinizle bayramı paylaşmak benim için büyük bir mutluluk. Kurban Bayramınızda sevdiklerinizle bir araya gelerek, neşe ve huzur dolu anlar yaşamanızı dilerim.

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Sizinle geçirdiğim her Kurban Bayramı, kalbimde özel bir yer ediniyor. Sevginiz, desteğiniz ve varlığınızla bayramlarımı daha anlamlı kılıyorsunuz. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.

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Kurban Bayramı'nın tüm sevdiklerimizle bir araya gelme fırsatı sunması beni heyecanlandırıyor. Sizlerle geçireceğimiz güzel anılarla dolu bir bayram diliyorum. Kurban Bayramınız kutlu olsun!

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Kurban Bayramı'nın tüm sevdiklerimize sağlık, bereket ve mutluluk getirmesini diliyorum. Sizlerle birlikte nice bayramlara ulaşmak dileklerimle...

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