Resimli Kurban Bayramı mesajları! İşte en güzel Kurban Bayramı mesajları

Dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan, dayanışmayı, yardımlaşmayı artıran, hoşgörü, kardeşlik duygularını güçlendiren Kurban Bayramı hayırlara vesile olsun.
Bizleri birbirimize yakınlaştıran, aynı duygularda buluşturan, umut, birlik ve dirliği sağlayan Kurban Bayramı kutlu olsun.
Tüm İslam âleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.
Sevgi ve saygının daha da güçlendiği, hoşgörü ve dayanışma duygularının pekiştiği, aile ve milletimizin birleştirici özel günlerinden Kurban Bayramı'nız mübarek olsun.
Küslerin barıştığı, ayrı düşenlerin kavuştuğu, safların sıklaştığı, umutların tazelendiği, yüreklerin heyecanla çarptığı bir bayrama daha ulaştık. Kurban Bayramı'nız mübarek olsun.
Bayram günleri, maddi ve manevi dayanışmanın; sevgi, saygı, hoşgörü ve barışın da doruğa ulaştığı günler olsun. Bayram'ınız mübarek olsun.
Bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, bu mübarek ayın tüm insanlığa barış, huzur ve hoşgörü getirmesini temenni ederim.
Özlemleri gideren, her türlü dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan bayramlar, sevgi ve hoşgörü duygularını güçlendirerek, sevinç ve mutluluğu yaşadığımız özel günlerdir. Sizin ve ailenizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum.
Benim ömrümde ırmaklar vardır sularında hayallerimi yüzdürdüğüm, benim ömrümde sevdiklerim vardır bayramlar ayrı geçince üzüldüğüm. Bayramınız mübarek olsun!
Heyecan ve özlemle beklenen kutsal Kurban Bayramı geldi, hoş geldin. Mübarek bayram ulusumuza sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Hayırlı bayramlar dileğiyle.
Bu bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüz de hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Kurban Bayramı'nız kutlu olsun.
Sana gelen her iyilik Allah'tandır, bütün kötülükler nefsindendir. Mekânın cennet yuvan huzurlu kalbin Allah ile dolu Kurban Bayramın mübarek olsun.
Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul ve Kurban Bayramın mübarek olsun!
Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi, bu bayramın da sana ve ailene mutluluk ve neşe getirmesi dileğimle Kurban Bayramı'nı kutluyorum...
Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin. Kurban Bayramınızın da böyle bir neşeyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğimizle. İyi bayramlar!
En güzel günler sizin olsun. Yüzünüzde hep gülücük hayatınız da yüzünüz kadar güzel olsun. Kurban Bayramınız mutlu olsun....
Rabbimiz AIIah, fikrimizi zikruIIah, kaIbimizin nuru ResuIIuIah, evveIimiz AIIah, ahirimiz AIIah, rehberimiz KeIamuIIah, Rabb'imiz hayırIara ihsan et bu Kurban Bayramımızı inşallah.
Sevdiklerimle birlikte geçirdiğim her bayram, özel anılarla dolu. Kurban Bayramınızda da yanınızda olabilmek dileğiyle, sevgiyle dolu bir bayram geçirmenizi dilerim.
Kurban Bayramı'nın sevdiklerinizle paylaşmanın ve yardımlaşmanın önemini hatırlattığı bir zaman dilimi olmasını umut eder, tüm Müslümanların bayramını en içten dileklerimle kutlarım.
Hayatıma anlam katan, sevgiyle dolu kalplerinizle bayramı paylaşmak benim için büyük bir mutluluk. Kurban Bayramınızda sevdiklerinizle bir araya gelerek, neşe ve huzur dolu anlar yaşamanızı dilerim.
Sizinle geçirdiğim her Kurban Bayramı, kalbimde özel bir yer ediniyor. Sevginiz, desteğiniz ve varlığınızla bayramlarımı daha anlamlı kılıyorsunuz. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.
Kurban Bayramı'nın tüm sevdiklerimizle bir araya gelme fırsatı sunması beni heyecanlandırıyor. Sizlerle geçireceğimiz güzel anılarla dolu bir bayram diliyorum. Kurban Bayramınız kutlu olsun!
Kurban Bayramı'nın tüm sevdiklerimize sağlık, bereket ve mutluluk getirmesini diliyorum. Sizlerle birlikte nice bayramlara ulaşmak dileklerimle...