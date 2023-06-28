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YAŞAM
Eklenme tarihi: 28 Haziran 2023 Çarşamba 09:26

Resimli Kurban Bayramı mesajları! İşte en güzel Kurban Bayramı mesajları

Kurban Bayramı, Allah'a kurban edilen kurbanlık hayvanlar kesilirken, kesilen etlerin ihtiyaç sahiplerini bulacağı bir bayramdır. Bu bayramda sevdiklerine mesaj göndermek isteyenler en güzel Kurban Bayramı resimli mesajlarını araştırmaya başladı. İşte en güzel, farklı, dualı, resimli Kurban Bayramı mesajları...

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