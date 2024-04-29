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YAŞAM
Eklenme tarihi: 29 Nisan 2024 Pazartesi 13:03

radar uygulaması yapan polise otomobil çarptı! 1 şehit, 4 yaralı

Isparta'da askeri personelin kullandığı otomobil, radar uygulamasında görevli trafik polisi Yonuz Turan'a çarptı. Kazada Turan şehit olurken, otomobildeki 4 kişi yaralandı.

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