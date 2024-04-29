radar uygulaması yapan polise otomobil çarptı! 1 şehit, 4 yaralı

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Isparta'daki otomobilin çarptığı trafik polisi şehit oldu. Kaza, saat 07.30 sıralarında Isparta-Eğirdir Karayolu'nun 3'üncü kilometresinde meydana geldi.

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Eğirdir Dağ Komando Okulu'nda görevli askeri personel İ.A. yönetimindeki 17 UY 843 plakalı otomobil, yolda radar uygulaması için hazırlık yapan Isparta Bölge Trafik Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Yonuz Turan'a, ardından ekip aracına çarptı.

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Kazada polis memuru Yonuz Turan ile otomobil sürücüsü İ.A. ve aynı araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan polis memuru Yonuz Turan, kaldırıldığı Isparta Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen şehit oldu.

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Diğer 4 yaralının tedavilerinin devam ettiği, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.