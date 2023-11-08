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YAŞAM
Eklenme tarihi: 8 Kasım 2023 Çarşamba 12:30

Prolin değeri 850 çıkan Karayazı balı tescil yolunda! 200 arıcı 30 bin kovanda üretim yapıyor

Erzurum'un Karayazı ilçesinde üretilen ve prolin (balın olgunluk ve saflık seviyesi) değeri 850 çıkan balın coğrafi işaret alması için çalışma yürütülüyor.

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