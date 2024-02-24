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YAŞAM
Eklenme tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 13:01

Profesörü çileden çıkardı! Temizleyecek personelin hayatını da riske atmış oluyorlar

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ni kuş bakışı gören seyir terasının etrafındaki çöpler, çoğu dalışında denizden poşetler dolusu çöp çıkaran profesörü kızdırdı. “Manzarayı seyrederken buranın kirletilmesini izah edemiyorum” diyen profesör, çöplerin uçurumda olduğuna da dikkat çekerek, “Bu çöpü atan insanlar, burayı temizleyecek personelin hayatını da riske atmış oluyor” dedi.

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