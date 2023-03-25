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YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Mart 2023 Cumartesi 12:09

Prefabrik çarşıya yerleşen esnaf müşterilerini bekliyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da kurulan 34 prefabrik dükkana kura ile yerleşen esnaf, yeni bir başlangıç yapma fırsatı buldu.

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