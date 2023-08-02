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YAŞAM
Eklenme tarihi: 2 Ağustos 2023 Çarşamba 15:10

Poşetini getirene ekmek 7 lira yerine 5 lira

Eskişehir'de ekmek zammı sonrası ilginç bir kampanya düzenleyen fırıncı esnafı, poşetini getiren vatandaşlara ekmeği 7 lira yerine 5 liradan vererek çevre kirliliğini azaltmayı amaçlıyor.

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