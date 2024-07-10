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YAŞAM
Eklenme tarihi: 10 Temmuz 2024 Çarşamba 10:43

Porsuk Çayı'nda korkutan görüntü! Dronla görüntülendi

Eskişehir kent merkezinden geçen ve şehrin simgesi Porsuk Çayı'nın yüzeyi yosun tuttu. Özellikle suyun akışının durağan olduğu yerlerin kıyıya yakın bölümlerinde yosun yoğunluğu oluştu.