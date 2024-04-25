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YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Nisan 2024 Perşembe 13:34

Polisten kaçmak isterken 3'üncü kattan düştü! Yaralı halde hastaneye kaldırıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kesinleşmiş 2 yıl hapis cezasıyla aranan Mehmet K, polisten kaçmak için 5'inci katın balkonundan sarkarak inerken, 3'üncü kattan düştü. Mehmet K, yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

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