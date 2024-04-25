Polisten kaçmak isterken 3'üncü kattan düştü! Yaralı halde hastaneye kaldırıldı

2 / 5



İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu bulundurma ve kullanma, ruhsatsız silah taşıma ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından hakkında kesinleşmiş 2 yıl hapis cezası olan Mehmet K'nın, 7 katlı binanın 5'inci katındaki dairede saklandığını belirleyerek adrese gitti.