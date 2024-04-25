Polisten kaçmak isterken 3'üncü kattan düştü! Yaralı halde hastaneye kaldırıldı

Bursa'da balkondan sarkarak polisten kaçmaya çalışan şüpheli, 3'üncü kattan düşüp yaralandı.
Olay, saat 09.30 sıralarında Baykoca Mahallesi TOKİ 2'nci Etap Konutları'nda meydana geldi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu bulundurma ve kullanma, ruhsatsız silah taşıma ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından hakkında kesinleşmiş 2 yıl hapis cezası olan Mehmet K'nın, 7 katlı binanın 5'inci katındaki dairede saklandığını belirleyerek adrese gitti.
3'üncü katın balkonuna kadar sarkarak inen Mehmet K., dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten düştü.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan şüphelinin, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu bildirildi.