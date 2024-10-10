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YAŞAM
Eklenme tarihi: 10 Ekim 2024 Perşembe 12:51

Polisten kaçarken otomobillerin üzerine düştü! 2 kişi yaralandı

İzmir'in Buca ilçesinde tırın kırmızı ışıkta bekleyen iki otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.