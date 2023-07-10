Polisten kaçan aracın sebep olduğu kazada 2 kişi yaralandı

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Kaza, TEM Otoyolu İzmit geçişi Şirintepe mevkii Kapantepe Viyadüğü üzerinde meydana geldi.

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Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen bir araç polisten kaçarken 34 GYN 945 plakalı Opel marka otomobile arkadan çarptı.

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Otomobil savrularak sağ şeritte durabilirken polisten kaçan araç ise yoluna devam etti. O sırada Mehmet Karadağ idaresindeki 07 AUJ 182 plakalı Iveco marka kapalı kasa kamyon ise yavaşlayamayarak Opel marka otomobile çarptı.

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İki defa kazaya maruz kalan otomobildeki 5 kişi neye uğradıklarını şaşırdı. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Otomobilin sürücüsü Salih S. ve yolcu olarak bulunanlardan Onur Y.'nin yaralı olduğu tespit edildi. İki yaralı ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.