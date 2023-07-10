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YAŞAM
Eklenme tarihi: 10 Temmuz 2023 Pazartesi 09:20

Polisten kaçan aracın sebep olduğu kazada 2 kişi yaralandı

Kaçan aracın çarptığı otomobilde bulunan 5 kişiden 2'si yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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