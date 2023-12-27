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YAŞAM
Eklenme tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 09:11

Polisi karşısında görünce elinde bıçakla çatıya çıktı! Firari hükümlü polise teslim oldu

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde elinde bıçakla tek katlı evinin çatısına çıkan firari hükümlü, polis ekiplerince ikna edilerek gözaltına alındı.

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