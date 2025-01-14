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YAŞAM
Eklenme tarihi: 14 Ocak 2025 Salı 12:27 |

Polisi görünce uyuşturucu poşetini attı! 'İçinde fıstık olduğunu zannettim' dedi

Adana'da narkotik polisin takip edip ara sokakta durdurmak istediği motosikletteki Muhtar F. (27), elindeki uyuşturucu hap dolu poşeti yol kenarına attı. Polise direnince yanındaki Ahmed E. (25) ile birlikte ters kelepçe takılıp gözaltına alınan Muhtar F., 'Poşeti, içindekileri fıstık zannettiğim için yoldan aldım' dedi.

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