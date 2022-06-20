Pitonun tavuklarını yediğini fark eden çiftçi bakın ne yaptı! İşte o anlar

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Hindistan'da bir ailenin tavuklarını yutan yılan kaçamadan yakayı ele verdi.

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Tavukların sahibi adam bir eliyle kafasını bir eliyle kuyruğunu tutup ayağı ile bastırarak yılanın karnındakileri çıkarttı.

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İzleyenleri dehşete düşüren görüntüler, sosyal medyada kısa sürede en çok izlenen ve paylaşılanlar arasına girdi.

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Uganda'nın Kyoga Golü'nde Demeteriya Nabire adlı bir kadın çamaşır yıkarken dev bir timsah tarafından yenmişti. Geriye kalıntısı dahi kalmayan Nabire o sırada hamileydi.

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Timsah aylar sonra geri döndüğünde karşısında Nabire'nin kocası Mübarek Batambuze'yi buldu. Mübarek diğer köylülerin de yardımıyla dev timsahla taş ve sopalar yardımıyla savaştı ancak timsah çok güçlüydü.

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50 yaşındaki balıkçı koşarak demirciye gitti ve ondan "Doğmamış bebeğinin ve karısının katili" timsahtan rövanşı alması için bir mızrak istedi. Marangoz 5 dolar karşılığında mızrağı verdi.

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Batambuze mızrakla birlikte koşarak timsahın yanına geldi. Timsaha saldırdı. İlk denemesinde başarısız oldu, timsah karşılık vermek istedi. Bir kez daha denedi ve mızrağı timsaha sapladı. Diğer köylüler de timsaha taş atarak balıkçıya destek oldu. Mücadele 1,5 saat sürdü. Balıkçı, timsahın öldüğünden emin olana kadar da başından ayrılmadı.

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50 yaşındaki Balıkçı Batambuze onu timsaha karşı tek başına savaşmaya iten nedeni anlatırken gözyaşlarını tutamadı: "Karımı ve çocuğumu yedi, geriye hiçbir şey bırakmadı. O gün benim dünyamın yıkıldığı gündü. Tamamen kaybolmuştum".