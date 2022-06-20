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YAŞAM
Eklenme tarihi: 20 Haziran 2022 Pazartesi 11:03

Pitonun tavuklarını yediğini fark eden çiftçi bakın ne yaptı! İşte o anlar

Hindistan'da tavuk besleyen bir kişi tavuklarının eksilmesinin ardından harekete geçti. Nedenini çözmek için nöbet tutan bu kişi hayvanlarının piton tarafından yendiğini görünce herkesi hayrete düşürecek bir yönteme başvurdu.

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