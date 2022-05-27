pirinç tanelerini sanat eserine dönüştürüyor! Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

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Başkent Bağdat'ın sahaflar sokağı olan Mutenebbi'de küçük bir tezgahta çalışan 25 yaşındaki Rıza, pirinç tanelerinin üzerine müşterilerden gelen taleplere göre isim yazıyor. Hattat olan Rıza, pirinç tanelerine çeşitli çizimler de sığdırıyor.

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Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu Bağdatlı Rıza, özveriyle yaptığı mesleğini AA muhabirine anlattı.

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2009 yılında başladığı işini önce hobi olarak yaptığını anlatan Rıza, "2017 yılında ise yakın bir arkadaşımın da desteğiyle hobi olarak başladığım bu işi mesleğe dönüştürdüm. Yaptığım meslek insanlardan da rağbet görüyor çünkü halkın her zaman bu tür ilginç şeyler dikkatini çeker." dedi.

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"Pirinç tanesinin tek yüzüne İhlas Suresi'ni yazdım"

Rıza, 1 pirinç tanesine birden fazla, örneğin 8 ile 9 isim sığdırabildiğini ifade ederek, , "1 adet pirinç tanesinin tek yüzüne İhlas Suresi'nin tamamını yazdım. Bu, yaklaşık bir buçuk ile iki saatimi aldı. Mercimek tanesine de Allah'ın tüm isimlerini yazmıştım." diye konuştu.

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Aynı zamanda hattat olduğunu belirten Rıza, tespih tanelerine de isim yazabileceğini anlattı.

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