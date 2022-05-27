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YAŞAM
Eklenme tarihi: 27 Mayıs 2022 Cuma 17:09

pirinç tanelerini sanat eserine dönüştürüyor! Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Iraklı genç hattat Kasım Muhammed Rıza, pirinç tanelerinin üzerine isim yazarak ve çeşitli çizimler yaparak hayatını kazanmaya çalışıyor.

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