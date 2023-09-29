  • $27,4281
  • 29,1179
  • 1647.72
  • 8302.37

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 29 Eylül 2023 Cuma 14:01

Pilotların TEKNOFEST heyecanı! 'Halkımızın ilgisiyle görevimizi icra ediyoruz'

Türk Hava Kuvvetlerinin (TSK) gösteri timi SOLOTÜRK'ün pilotları, TEKNOFEST İzmir'de bir kez daha buluştukları milletten aldıkları güç, cesaret ve sevgi ile başarıya ulaştıklarını söyledi.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.