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YAŞAM
Eklenme tarihi: 15 Nisan 2024 Pazartesi 11:40

Piknikçiler Dicle Nehri kıyısını çöplüğe çevirdi

Diyarbakır'da piknikçilerin uğrak noktası Dicle Nehri, çevresine bırakılan atıklar nedeniyle çöplüğe döndü. Bölgenin zengin tabiatını hatırlatan uzmanlar, özellikle plastik kirliliğine dikkat çekti. Uzmanlar son dönemde sayıları azalan su kuşlarının, kirlilikten dolayı tehdit altında olduğunu ifade etti.

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