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YAŞAM
Eklenme tarihi: 9 Mayıs 2024 Perşembe 16:12

Piknik yapanların arasına at daldı! 1'i çocuk 2 kişi yaralandı

Diyarbakır'da sahibinin kontrolünden çıkan at, piknik yapan ana sınıfı öğrencileri, öğretmen ve velilerin arasına daldı. Olayda başına ve vücuduna darbe alan 6 yaşındaki kız öğrenci ile 1 öğretmen yaralandı.

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