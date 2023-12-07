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YAŞAM
Eklenme tarihi: 7 Aralık 2023 Perşembe 11:35

Peynirin lezzetine lezzet katan mağara! Divle Obruk Mağarası

Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlı Divle köyündeki obruk mağarası, kendine has mikroflora yapısıyla, bölgede üretilen peynirlerin olgunlaştırılması için kullanılıyor.

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