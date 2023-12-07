Peynirin lezzetine lezzet katan mağara! Divle Obruk Mağarası

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Anadolu Ajansının (AA) "Türkiye'nin Mağaraları" dosya haberinin 22. bölümünde Karaman'daki Divle Obruk Mağarası'nın özellikleri anlatıldı.

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Ayrancı ilçesine 16 kilometre mesafedeki Divle köyünde, inek, keçi ve koyun sütlerinin belli bir oranda karıştırılmasıyla elde edilip keçi ve kuzu derilerine basılan peynirler, köyün 1 kilometre doğusundaki Divle Obruk Mağarası'nda yaklaşık 5 ay olgunlaştırılıyor.

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Haziranda mayalandırılan, keçi ve kuzu derisine basılan peynirlerin tulumu, özel florası olan mağarada zamanla beyaz, mavi ve kırmızı küfle kaplanıyor. Küfün kiremit kırmızısına döndüğü ekim-kasım döneminde de peynirler tüketime hazır hale geliyor.

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Ayrancı Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı, AA muhabirine, Divle'nin diğer köylerin merkezi olduğunu, 1903'te Ayrancı ilçesinin kurulmasıyla köyün göç verdiğini söyledi.

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Büyükkarcı, 36 metre derinliğinde, 250 metre uzunluğundaki Divle Obruk Mağarası'nın yaşlıların anlattığına göre asırlardır erzak saklamak için kullanıldığını dile getirdi.

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"Mağaranın en önemli özelliklerinden biri flora yapısıdır"

Divle Obruk Mağarası'nda sıcaklığın yaz-kış 4-6 derece olduğunu dile getiren Büyükkarcı şunları kaydetti:

"Obruk, doğal olarak meydana gelmiş, çöküntüden oluşan bir mağara. Rutubet oranı da yüzde 90'dır. Yüzyıllar öncesinden bu yana azık saklanan bir yer. Meralarda otlayan hayvanların sütünden elde edilen peynirlerin haziranda bu mağaraya konulmasıyla süreç başlar. İlk etapta beyaz bir küf oluşur. Bir ay sonra mavi bir renk alır. İkinci ayı doldurduktan sonra kırmızı rengi oluşmaya başlar. 5 aylık süreç tamamlandıktan sonra peynir olgunlaşmış demektir. Mağaranın en önemli özelliklerinden biri flora yapısıdır. Birçok yerde denenmiştir. Buranın verdiği tadı hiçbir mağarada bulamadık."

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"Mağaranın kapasitesi 43 ton"

Büyükkarcı, inek, keçi ve koyun sütü karışımı olması, kaynatılması ve mayalanmasıyla birçok özelliğe sahip olan Divle obruk peynirinin oğlak ve kuzu derilerine basıldığını anlattı.

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Tuluma basılan peynirlerin üzerine isim yazılarak mağaraya konulduğunu belirten Büyükkarcı, "Divle obruk peyniri dünyanın en kaliteli 5 peyniri arasında gösterilen rokfor ile eş değer bir peynirdir. Mağaranın kapasitesi 43 ton. Peynirin 2 özelliği var. Birincisi mağaranın flora yapısı, ikinci ise doğal olarak merada otlayan hayvanların sütünden elde edilmesi, hiçbir fenni yem yedirilmeden yüzde 100 doğada otlayan hayvanların sütünden elde edilmesi. Bu peyniri önemli kılan unsurlardan ikisi budur." diye konuştu.

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