Petshoplarda sergilenerek hayvan satışı yapılması yasaklanıyor!

Resmi Gazete'de 14 Temmuz 2021 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren kanun ile birlikte 14 Temmuz 2022'den itibaren evcil hayvan satışları pet shoplarda yapılmayacak. Ev hayvanı satış yeri çalışma izni olan iş yerlerinde kedi ve köpek türleri bulundurulamayacak.

Meşe, artık pet shoplarda bu hayvanların bulundurulmayacağını belirterek, "Satış devam edecek; ama canlı olarak görsel bir meta olarak bulundurmayıp katalog, internet siteleri ve Tarım ve Orman İl Müdürlüklerimiz tarafından üretim izni verilen yerlerden görsel olarak beğenilip o şekilde satış yapılacak" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanı Hüseyin Gökçe Meşe, 14 Temmuz 2021'de yürürlüğe giren kanun düzenlemesinin ardından iş yerlerine 1 yıl geçiş süresi verildiğini ve bu sürenin 14 Temmuz'da dolacağını hatırlattı.

"Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü olarak her ay denetleme yapıyorlar. Denetleme sırasında böyle bir sorun olduğunda hayvan başına 2 bin 43 lira cezai işlem uygulayacaklar. Ayrıca bu hayvanların üretildiği yerlerin resmi olup olmadığı sorgulanıp, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'müze resmi olarak bildirilip, mevzuat kapsamında gerekli işlemler yapılacak. Ceza alan pet shopları kontrol altına alacağız" diye konuştu.

5 / 7



Hüseyin Gökçe Meşe, üretim yerlerindeki hayvanların çipleri takılarak teslim edileceğini ve bu şekilde sokağa terk etme ya da diğer durumların takibinin yapılacağını da söyledi.





Meşe, 14 Temmuz hatırlatması yaparak, "Bu sistem pet shoplar için de bir noktada faydalı olur. Sadece ihtiyaçların alınması için bir satış yeri olacak. Katalog üzerinden satılması en doğrusu olacaktır. Üretim yeri için vatandaş il tarım müdürlüğüne başvuruyor, oradan ekipler giderek yere 'uygun mu değil mi' diye bakıyor, 'hayvan refahı açısından uygun mu' buna bakıyorlar. Ve kapasite raporu veriyorlar. Bu rapor dahilinde üretim sayısı belirleniyor" diye konuştu.