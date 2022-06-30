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YAŞAM
Eklenme tarihi: 30 Haziran 2022 Perşembe 12:45

Petshoplarda sergilenerek hayvan satışı yapılması yasaklanıyor!

Hayvanları Koruma Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle petshoplarda sergilenerek hayvan satışı yapılması 14 Temmuz 2022'den itibaren yasaklanacak. Bu tarihten sonra evcil hayvan satışları internet üzerinden ve katalog ile yapılacak. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanı Hüseyin Gökçe Meşe, 14 Temmuz'dan sonra denetimlerin sıklaştırılacağını, yasağa uymayanlara hayvan başına 2 bin 43 lira cezai işlem uygulanacağını söyledi.

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