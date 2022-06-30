Petshoplarda sergilenerek hayvan satışı yapılması yasaklanıyor!

Resmi Gazete'de 14 Temmuz 2021 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren kanun ile birlikte 14 Temmuz 2022'den itibaren evcil hayvan satışları pet shoplarda yapılmayacak. Ev hayvanı satış yeri çalışma izni olan iş yerlerinde kedi ve köpek türleri bulundurulamayacak.
Petshoplarda kedi-köpek satışında son günler - 2
Satışlar, internet üzerinden katalogdan yapılacak. Hayvanlar doğal ortamında yaşamaya devam ederken, hayvanın fotoğrafları ve bilgileri satıcı tarafından internete yüklenecek.
Müşteriler, bu bilgileri inceleyip almaya karar verirse internet üzerinden alım gerçekleştirecek. Satıcı, hayvanı doğal ortamından sahibine teslim edecek.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanı Hüseyin Gökçe Meşe, 14 Temmuz 2021'de yürürlüğe giren kanun düzenlemesinin ardından iş yerlerine 1 yıl geçiş süresi verildiğini ve bu sürenin 14 Temmuz'da dolacağını hatırlattı.
Meşe, artık pet shoplarda bu hayvanların bulundurulmayacağını belirterek, "Satış devam edecek; ama canlı olarak görsel bir meta olarak bulundurmayıp katalog, internet siteleri ve Tarım ve Orman İl Müdürlüklerimiz tarafından üretim izni verilen yerlerden görsel olarak beğenilip o şekilde satış yapılacak" dedi.
2 BİN 43 LİRA CEZA
Meşe, bundan sonraki süreçte kurallara uymayan işletmeler için neler yapılacağını şu şekilde anlattı:
"Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü olarak her ay denetleme yapıyorlar. Denetleme sırasında böyle bir sorun olduğunda hayvan başına 2 bin 43 lira cezai işlem uygulayacaklar. Ayrıca bu hayvanların üretildiği yerlerin resmi olup olmadığı sorgulanıp, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'müze resmi olarak bildirilip, mevzuat kapsamında gerekli işlemler yapılacak. Ceza alan pet shopları kontrol altına alacağız" diye konuştu.
Hüseyin Gökçe Meşe, üretim yerlerindeki hayvanların çipleri takılarak teslim edileceğini ve bu şekilde sokağa terk etme ya da diğer durumların takibinin yapılacağını da söyledi.
Meşe, 14 Temmuz hatırlatması yaparak, "Bu sistem pet shoplar için de bir noktada faydalı olur. Sadece ihtiyaçların alınması için bir satış yeri olacak. Katalog üzerinden satılması en doğrusu olacaktır. Üretim yeri için vatandaş il tarım müdürlüğüne başvuruyor, oradan ekipler giderek yere 'uygun mu değil mi' diye bakıyor, 'hayvan refahı açısından uygun mu' buna bakıyorlar. Ve kapasite raporu veriyorlar. Bu rapor dahilinde üretim sayısı belirleniyor" diye konuştu.
"MERDİVEN ALTI ÜRETİMİ TETİKLEYECEK"
Pet shop sahibi Fahri Karadayı da yeni düzenlemenin teorik olarak mantıklı, işletme konusunda sıkıntılı olduğunu söyleyerek, "Hayvan severler de bu durumdan memnun değiller. Merdiven altını yok edip, bize daha farklı yaptırımlar olabilirdi. Biz zaten 5-6 yerden denetleniyorduk" dedi.
Bu düzenlemenin merdiven altı üretimi tetikleyeceğini söyleyen Meşe, "Evdeki üreticilere işler sarktı, onlar başka yerlere saldırmaya çalışıyorlar, insanların ellerinde hayvanlar var, bir şekilde satmak istiyorlar. Merdiven altı üreticiler de el altından satış yapacaklar. Olması gereken bizce, büyük mağazalar tarafından belli bir büyüklükte ölçüye sahip, güzel kafesler yaptırılır, hayvan severler ile dirsek temaslı yaptırılır, mağazamızda almamız gereken önlemleri ona göre alırız" diye konuştu.