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YAŞAM
Eklenme tarihi: 6 Ekim 2023 Cuma 10:19

Perre Antik Kenti'nde bulundu! Koruma altına alınıyor

Komagene Krallığı'na ev sahipliği yapan kentlerden biri olan Adıyaman'daki Perre Anti Kenti'nde bulunan 1800 yıllık taban mozaiklerinin restorasyonu başladı.

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