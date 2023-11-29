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YAŞAM
Eklenme tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 15:09

Perre Antik Kenti'nde bulundu! 1800 yıllık

Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde 2001 yılında başlayan ve aralıklarla süren kazı çalışmalarında Roma çeşmesi, büyük blokal taşlar, su kanalları ve çeşitli mimari yapılar ortaya çıkarıldı.

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