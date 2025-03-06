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YAŞAM
Eklenme tarihi: 6 Mart 2025 Perşembe 09:20 |

Pazarın en kıymetlisi! Kilosu 3 bin 500 TL'den satılıyor

Amasya'nın coğrafik işaret tescilli çiçek bamyasının fiyatı gram altını geçti. Çiçeğinin sarı rengi ve maddi bedelini hiç kaybetmediği için halkın 'sarı altın' diye isimlendirdiği çiçek bamyanın kurusunun kilosu Amasya semt pazarında 3 bin 500 TL'den satılıyor. Bamya, altınla yarışan fiyatıyla pazarın en kıymetli eseri oldu.

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