Pazarın en kıymetlisi! Kilosu 3 bin 500 TL'den satılıyor

Amasya semt pazarında bamyanın kurusunun kilosunu 3 bin 500 TL'den satan 42 yıllık esnaf Metin Kantarcı, "Aynı altın borsası üzere bamya borsası var. Fiyatı bir iniyor, bir çıkıyor. Şu anda 3 bin 500 TL. 1,5 ay evvel 2 bin 700 liraydı. Son aylarda fiyatı dayanılmaz yükseldi, coştu. Kimse yakalayamıyor. Bamyası olanlarda bu ortada ihya oldu. Apartman alamasa da iki, üç tane daire alabilirler" dedi.