Pazarın en kıymetlisi! Kilosu 3 bin 500 TL'den satılıyor

Günün her saati alıcı bulan bamya altından daha kolay satılıyor. Alıcılar geç saatlerde bile üreticinin kapısına kadar gelebiliyor. Vilayette geçen yıl 2 bin 500 ton üretimi gerçekleşen bamyanın iktisada katkısı 367 milyon TL olarak açıklandı.
Amasya semt pazarında bamyanın kurusunun kilosunu 3 bin 500 TL'den satan 42 yıllık esnaf Metin Kantarcı, "Aynı altın borsası üzere bamya borsası var. Fiyatı bir iniyor, bir çıkıyor. Şu anda 3 bin 500 TL. 1,5 ay evvel 2 bin 700 liraydı. Son aylarda fiyatı dayanılmaz yükseldi, coştu. Kimse yakalayamıyor. Bamyası olanlarda bu ortada ihya oldu. Apartman alamasa da iki, üç tane daire alabilirler" dedi.
"Geceleri kuyumcu açık değildir. Lakin bamyacı açıktır"
Peşin paraya satılan bamyanın altın üzere çabucak paraya çevrilebildiği üzere alıcının üreticinin kapısına kadar geldiğine değinen Kantarcı, "Geceleri bile satıldığı olur. Kuyumcu açık değildir. Lakin bamyacı açıktır. Çiçek bamyası gram altınla yarışıyordu. Herhalde çeyrek altını yakalayacak" diye konuştu.
Minik bamyalar iğne yardımıyla tek tek ipe diziliyor
Yaz boyunca sabah erken saatlerde üreticiler tarafından çiçeğiyle birlikte toplanan minik bamyalar daha sonra iğne yardımıyla tek tek ipe dizilerek kurumaya bırakılıyor. Bamyaların dizilme süreçleri geç saatlere kadar sürüyor. Merasim, düğün ve mevlit üzere programlarda baş yemek olarak nitelendirilip bilhassa Konya ve Kayseri'de kıymetli ölçüde tüketilen bamyanın hasadı çok meşakkatli geçiyor.
Hasadı çok zahmetli
Bamyanın hasadının çok zahmetli olduğunu anlatan Emre Can Kantarcı da, "Bamyanın fiyatının yükselmesi ve talep görmesinin nedeni toplamasının çok zahmetli olması. Ekmesi, toplaması, dizmesi ve kurutması üzere eserin tezgaha gelene kadarki kademeleri çok zahmetli olduğu için fiyatının daha da pahalanacağını düşünüyorum" halinde konuştu.
Pazarın en kıymetlisi çiçek bamya
Onlarca eserin satıldığı Amasya semt pazarındaki en değerli eserlerin başında çiçek bamyanın geldiğine değinen Amasya Pazarcılar Derneği Başkanı Tolga Güven ise geçen yıl 5 bin 500 dekar alanda 2 bin 500 ton üretilen çiçek bamyanın iktisada katkısının 367 milyon TL olduğunu söyledi. İnanç, bu katkının bu yıl daha da artacağının varsayım edildiğini vurguladı.