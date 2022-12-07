Paslanmış çiviyi suda bekletirseniz! Hemen denemek isteyeceksiniz

Kullanmak bir yana, paslı çiviye dokunmak bile rahatsız edici gelebilir. Ancak pas tutmuş çivi, o kadar da kullanışsız değil.
Eğer evinizdeki bitkilerin rengi solduysa, canlılığını kaybettiyse paslı çivi onları hayata döndürebilir.
Pastaki demir bitkilere oksijen veriyor, böylece bitki daha canlı dururken aynı zamanda ömrü uzuyor.
Evdeki bitkilerinizin paslı çivilerden fayda sağlayacağını biliyor muydunuz? Bitkilerinizin rengi solduysa ve canlılığını yitirdiyse paslı çiviler onlara iyi gelebilir
Paslı çivileri plastik bir şişenin içine koyun. Daha sonra şişenin yarısını su ile doldurun. Birkaç gün bekleyerek ara sıra şişeyi sallayın.