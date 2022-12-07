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YAŞAM
Eklenme tarihi: 7 Aralık 2022 Çarşamba 14:15

Paslanmış çiviyi suda bekletirseniz! Hemen denemek isteyeceksiniz

Paslanmış çivinin hayatınızı kolaylaştıracak yararı olduğunu biliyor musunuz? Artık paslanan çivileri çöpe atmanıza gerek yok çünkü işinize çok yarayacak. Paslanmış çiviyle ne yapabileceğinizi öğrendikten sonra hemen denemeye koşacaksınız. İşte detaylar...

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