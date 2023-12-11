Park halindeki araçlar küle döndü! Henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı

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İddiaya göre, park halindeki 34 NK 6830 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevlere teslim olan otomobil alev topuna dönerken alevler yan tarafında pak halinde olan 34 THS 71 plakalı ticari taksiye sirayet etti.