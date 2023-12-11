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YAŞAM
Eklenme tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 10:22

Park halindeki araçlar küle döndü! Henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı

Fatih'te park halindeki otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin büyümesiyle ticari taksiye sirayet eden yangında iki araç kullanılamaz hale geldi.

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