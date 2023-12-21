Park halindeki 35 aracın camlarını patlattılar! Kocaeli'de akıl almaz olay

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Olay, İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi sahil kenarında bulunan otoparkta meydana geldi.

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Edinilen bilgiye göre, aracını otoparka park eden sürücü, bir süre sonra geri döndüğünde gördüğü manzara karşısında hayrete düştü.

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Kendi otomobili ile birlikte birçok aracın ön ve arka camının kırılmış olduğunu gören sürücü polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yaptığı tespitlerde 35 aracın kimisinin ön kimisinin ise arka camının taşla patlatıldığını tespit etti.

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Polis ekipleri olayı yapan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

"Yaklaşık 35-40 aracın camını patlatmışlar"Aracı zarar gören Yakup Çep, "Otoparka her zamanki gibi aracımı park ettim. Bir saat içerisinde geri döndüğümde aracımın ön camının taşla kırmış olduklarını gördüm. Yaklaşık 35-40 aracın camını patlatmışlar. Kimin veya kimlerin yaptığını bilmiyorum. Bunu yapanlardan şikayetçiyim" dedi.Hilmi İnan ise, "Benim aracımla birlikte 35-40 aracın camını patlatmışlar. Şikayetçiyim" diye konuştu.

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