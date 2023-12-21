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YAŞAM
Eklenme tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 09:41

Park halindeki 35 aracın camlarını patlattılar! Kocaeli'de akıl almaz olay

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir otoparkta meydana gelen olay görenleri hayret ettirdi. Park halindeki 35 aracın camları kimliği belirsiz kişi veya kişilerce patlatıldı. Polis ekipleri olayı yapan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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