Paraşütçünün havada dehşet anları! O anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi

Yeni başlayan arkadaşlarıma tavsiyem; kesinlikle hocalarının sözünden dışarı çıkmasınlar. Başka bir yere uçuşa gitmeleri halinde oradaki yerel pilotlardan birini almadan, kesinlikle onları seyretmeden, eğitim almadan kesinlikle uçmasınlar. Bazıları 'Üç günde uçarım' diyor. Öyle birşey yok. 10 yıldır binlerce uçuşum oldu. İlk günkü heyecan var. Bu olayda açığa sürüklensek Sahil Güvenlik de yoktu. Sahil Güvenlik gelene kadar sorun olurdu" dedi.