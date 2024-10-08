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YAŞAM
Eklenme tarihi: 8 Ekim 2024 Salı 10:57

Paraşütçünün havada dehşet anları! O anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi

Tekirdağ'da ikili yamaç paraşütüyle uçan uçuş eğitmeni Erol Arslan, rüzgarın aniden yön değiştirmesi nedeniyle kıyıya, bir başka paraşütle uçan arkadaşı ise denize düştü. Kıyıya yakın yerde denize düşen 2 kişi çevredekiler tarafından kurtarılırken, o anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.