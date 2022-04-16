  • $14,6352
  • 15,8372
  • 929.177
  • 2494.37

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 15:10

Pandemide evde çanta örmeye başladılar! Şimdi siparişlere yetişemiyorlar

Bursa'da can sıkıntısından evde çanta örmeye başlayan çiftin çantaları büyük talep görüyor.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.