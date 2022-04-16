Pandemide evde çanta örmeye başladılar! Şimdi siparişlere yetişemiyorlar

Fabrikadan emekli olan Ali Akbaş'ın emekli olduktan sonra evde cana sıkılmaya başladı. Eşi Emine Akbaş, ile birlikte evde doğal iplerden çanta örmeye başladı.

Bu çantaları pazarlarda satmaya başlayan çiftin doğal malzemeyle yapılan çantaları çok beğenildi.

Elde ilmek ilmek örülerek yapılan çantaların 1 tanesini örmek çiftin bir gününü alıyor. El yapımı çantalar 150 ila 300 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

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Bu işe pandemide evde oturmaktan sıkıldıkları için başladıklarını ifade eden Emine ve Ali Akbaş, çifti, "Pandemi döneminde evde oturmaktan sıkılınca bir şeyler yapmaya karar verdik.