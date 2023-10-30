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YAŞAM
Eklenme tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 10:01

Pancar tarlasında korkutan dev obruk! Obruğun çevresini güvenlik şeridiyle kapattı

Konya'nın Karapınar ilçesinde pancar tarlasında oluşan obruk tedirginliğe yol açtı.

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