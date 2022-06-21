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YAŞAM
Eklenme tarihi: 21 Haziran 2022 Salı 16:29

Pamukkale'deki 'Cehennem Kapısı' 1500 yıl sonra açıldı

Mitolojide 'ölüler ülkesine geçiş kapısı' olarak tanımlanan ve yaklaşık 1500 yıl önce meydana gelen depremde yıkılan Hierapolis Antik Kenti'ndeki 'Cehennem Kapısı' (Plütonyum), kazı çalışmaları sonrası ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

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