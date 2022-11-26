Palandöken Kayak Merkezi beyaza büründü! Kayak heyecanı aralık ayında başlıyor

Kentte etkili olan sağanak ve soğuk hava, gece saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Palandöken Dağı'nda yer alan Palandöken Kayak Merkezi pistini zirvesi 3 bin 200 rakımlı Ejder Tepesi ve kayak pistinin büyük bölümü, beyaz örtüyle kaplandı.
Kayak heyecanı aralık ayında başlıyor
Türkiye'de kapılarını kayakseverlere ilk açan kayak merkezi olma özelliği taşıyan Palandöken Kayak Merkezi, turistleri her yıl aralık ayında ağırlamaya başlıyor.
Kayak, snowboard ve kızak keyfinin yanı sıra buz duvarı, snow park, dev salıncak, zipline, yamaç paraşütü, insan sapanı, gece kayağı ve lastik raftingi ile de misafirlerine macera ve heyecan dolu bir tatil fırsatının sunulduğu Palandöken'e Türkiye'nin yanı sıra İran, Rusya, Ukrayna ve Azerbaycan ile Avrupa ülkelerinden turist geliyor.
Çoğu Palandöken'de bulunan 4 bin yatak kapasiteli 20 otelde ve bungalov evlerde ağırlanan turistler, uzunlukları 1 ile 14 kilometre arasında değişen 56 pistte kesintisiz kayak yapma fırsatı buluyor.