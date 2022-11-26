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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 26 Kasım 2022 Cumartesi 14:17

Palandöken Kayak Merkezi beyaza büründü! Kayak heyecanı aralık ayında başlıyor

Avrupa'nın önemli kış turizmi merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.

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