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YAŞAM
Eklenme tarihi: 28 Mart 2022 Pazartesi 15:54

Paket lastiği deyip geçmeyin! Bu özelliğini ilk kez duyacaksınız

Paket lastiğinin patentini ilk olarak 1845 yılında bir lastik imalat firmasının sahibi olan Stephen Perry aldı. Paket lastiklerinin temel maddesi kükürttür. Kükürt lastiğe eklenip ısıtıldığında -ki buna vulkanizasyon işlemi denir- lastik güçlenir, esneklik kazanır ve çürümesi de zorlaşır. Lastik bandın üretim süreci hayret edilecek şekilde ekmek imalatına benzer. İşte paket lastiğinin faydaları

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