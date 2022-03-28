Paket lastiği deyip geçmeyin! Bu özelliğini ilk kez duyacaksınız

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Tekerlekli mobilyalarınız için paket lastiği: Mobilyaların ayaklarındaki tekerlekler kullandıkça gevşemeye başlar. Tekerleği sıkıştırmak için bağlantı noktasının çevresini paket lastiği ile sarıp tekrar yuvasına oturtun.

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Bardakları daha iyi kavrayın: Romatizmadan ve benzeri hastalıklar nedeniyle bardakları, özellikle de ıslak olduğu zaman kavramak zordur. Bardağı daha iyi kavrayabilmek için etrafına birkaç tane paket lastiği geçirebilirsiniz. Bu yöntem minik elleriyle cam bardakları kavrayamayan çocuklar için de oldukça güvenli bir yöntemdir.

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Boya fırçalarını temizleyin: Boya fırçalarını genellikle boya kutusunun kenarına sıyırarak kullanırız. Bunu yaparken fark etmeden boyanın bir kısmı kutunun dışına damlar ve duvarındaki küçük yiv boyayla dolar. Bu yüzden kapağı sıkıca kapatmak için üzerine çekiçle vurmanız gerekebilir. Eh bu da boyayı etrafa sıçratmaktan başka işe yaramaz. Bütün bu kirliliği önlemek paket lastiği ile çok kolaydır. Boya kutusuna tam ortasına gelecek şekilde yukarıdan aşağıya enli bir paket lastiği takın. Fırçayı boyaya batırdıktan sonra bu lastiğe hafifçe vurursanız boyanın fazlalığı olduğu gibi kutuya akar. Etraf da kirlenmemiş olur.

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Kesme tahtasını sabitleyin: Kesme tahtası et ya da sebzeleri doğrarken kayıp duruyorsa tahtanın karşılıklı iki kenarına enli paket lastiği geçirin. Böylelikle kesme tahtasının sabit durmasını sağlamış olacaksınız.

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İplikler düğümlenmesin: Dikiş kutunuzdaki ipliklerin düğümlenmemesi için her makaraya bir paket lastiği geçirerek, ipliğin diğer iplere dolanmasını önleyin.

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Kaşığın kaymasını önleyin: Tahta kaşıklar kayarak çukur tabakların içine düşebilir. Sapının üst kısmına paket lastiği geçirin. Lastik kayan kaşığı tutar.

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Okuma tutkunlarına: Kitap okurken kullandığınız ayraçlar genellikle kayıp düşer. Bunun yerine kitabın okuduğunuz kısmına bir paket lastiği geçirin. Özellikle uyurken kitap okuma alışkanlığı olanlar uykuya geçtiklerinde bile okudukları sayfayı kaybetmeyeceklerdir.

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İnatçı kavanoz kapaklarını açın: Kavanoz kapaklarını açmakta zorlandığınızda bir de şu yöntemi deneyin: Kavanozun ağız kısmına paket lastiğini birkaç kez dolayın ve bu şekilde açmayı deneyin. Paket lastiği kapağı rahat kavramanızı ve çevirmenizi sağlayacaktır.

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Bulaşık makinesinde yardımcınız: Hassas cam eşyalarınız bulaşık makinesindeki titreşimle zedelenebilir. Bunun olmasını önlemek için bu tür cam eşyalarınızı ince bir paket lastiği ile birbirlerine sabitleyerek kırılmalarının önüne geçebilirsiniz.

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Paket lastiğiyle dekorasyon: Evdeki büyük cam bardaklarınızı vazoya dönüştürebilirsiniz. Bunun için birkaç adet paket lastiğini arka arkaya bardağa geçirin. Sprey boyayı alarak bardağı bir güzel boyayın. Boya kuruduğunda lastikleri çıkarıverin. Renkli ve çizgili vazonuzu güle güle kullanın.