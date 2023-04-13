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YAŞAM
Eklenme tarihi: 13 Nisan 2023 Perşembe 13:37

'Padişahların sanatı', ev kadınlarının elinde gelecek kuşaklara aktarılıyor

Osmanlı'da Fatih Sultan Mehmet ve 2. Abdülhamid başta olmak üzere bazı padişahların uğraş vermesi nedeniyle 'padişahların sanatı' olarak bilinen sedef kakma, Nevşehir'de ev kadınlarınca gelecek kuşaklara aktarılıyor.

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