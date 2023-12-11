Özbeklerde babadan oğula geçen bıçakçılık geleneği! Yüzyıllardır devam ediyor

Genellikle babadan oğula geçen bıçak ustalığı, ülkenin tüm yörelerinde çok yaygın olmasa da el yapımı bıçaklar, her Özbek ailesinin olmazsa olmazları arasında yer alıyor.

Bıçakçılık, Fergana Vadisi'ndeki Çust ve Şehrihan'ın yanı sıra Semerkant ve Buhara şehirlerinde yaygın olsa da Çust ve Şehrihan'da üretilen el emeği bıçakların ünü ülke sınırlarını aşmış durumda.

2 / 8



Özbeklerde bıçakla ilgili adetler

Özbekler, geçmişte erkekler için en gerekli iş aleti ve süs eşyası olarak görülen bıçağa, bir mutfak aleti olmasından ziyade ayrı bir önem veriyor ve bıçaklar, hayatın hemen her alanında bulunmasıyla dikkati çekiyor.

Özbeklerde yaygın olan adete göre, evin bir odasında tek başına uyuyan çocuğun "yalnız kalmasın" diye yastığının altına konulan bıçağın, onu adeta kötülüklerden koruduğuna inanılıyor.

Ülkede yaygın olan diğer bir geleneğe göre de gelin olan kızın küçük erkek kardeşi, ablasını evden götüren eniştesinden, önce bıçak hediye alıyor. Böylece Özbek aile, evin değerli kızı karşılığında, Özbek kültüründe önemli yeri olan el yapımı bıçağı teslim almış oluyor.