  • $29,0018
  • 31,234
  • 1858.96
  • 7818.07

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 11:32

Özbeklerde babadan oğula geçen bıçakçılık geleneği! Yüzyıllardır devam ediyor

Özbek kültüründe önemli yer tutan bıçak ustalığı geleneği, babadan oğula geçerek yüzyıllardır devam ediyor.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.