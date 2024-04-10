Özbekistan'da bayramlarda 'gelin selamı' geleneği yaşatılıyor

Özbekistan'da Ramazan ve Kurban bayramlarında "Fatiha", "gelin selamı" ve "gelin görme" geleneği öne çıkıyor.
Ülkede, bayram günlerinde öncelikle aile büyükleri ile köyün yaşlıları ve hastalar ziyaret edilirken bayramda kabir ziyaretleri gelenek haline gelmiş durumda.
Ramazan ve Kurban bayramlarında uygulanan "gelin görme", "gelin selamı" ve "Fatiha" adetleri, kuşaktan kuşağa aktarılarak yüzyıllardır yaşatılıyor.
Özbeklerde bayram öncesi cenazesi olan ailelere "Fatiha" olarak adlandırılan taziye ziyaretleri yapılırken evlendikten sonraki ilk bayramını kutlayan genç ailelere "gelin görme" ziyaretleri gerçekleştiriliyor.
Özbeklerde dini bayramlarda yapılan kabir ziyaretlerinin yanı sıra "Fatiha" olarak bilinen adete göre Özbek aileler, yakınlarından birinin vefatından sonraki ilk Ramazan ve Kurban bayramlarında evlerinde sofra kuruyor. Bayram günlerinde cenaze evini ziyaret edenler, ev sahibine bir kez daha taziyelerini bildiriyor, ardından sofraya oturup ölenin ruhuna Fatiha okuyor.