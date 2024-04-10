Özbekistan'da bayramlarda 'gelin selamı' geleneği yaşatılıyor

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Özbeklerde dini bayramlarda yapılan kabir ziyaretlerinin yanı sıra "Fatiha" olarak bilinen adete göre Özbek aileler, yakınlarından birinin vefatından sonraki ilk Ramazan ve Kurban bayramlarında evlerinde sofra kuruyor. Bayram günlerinde cenaze evini ziyaret edenler, ev sahibine bir kez daha taziyelerini bildiriyor, ardından sofraya oturup ölenin ruhuna Fatiha okuyor.