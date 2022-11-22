  • $18,6327
  • 19,1763
  • 1047.08
  • 4697.72

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Kasım 2022 Salı 13:08

Oyuncak sevgisini kurduğu atölyede yaşatıyor! Hepsi el emeği

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki Hasan Hüseyin Atar, evinin bahçesinde kurduğu atölyesinde oyuncaklar yaparak, sergiliyor.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.