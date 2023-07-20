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YAŞAM
Eklenme tarihi: 20 Temmuz 2023 Perşembe 11:44

Oyuncak araba tutkusu 'koleksiyoner' yaptı! Odasında özenle saklıyor

Ankara'da oturan 35 yaşındaki Emre Balcı, Türkiye ve farklı ülkelerden topladığı yaklaşık 4 bin oyuncak arabadan oluşan koleksiyonunu, evinin odasında özenle saklıyor. Koleksiyon oluşturmaya 21 yıl önce aldığı bir oyuncak arabayla başlayan Balcı, dünyada sınırlı sayıda üretilen oyuncakları da koleksiyonunda barındırıyor.

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