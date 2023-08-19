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YAŞAM
Eklenme tarihi: 19 Ağustos 2023 Cumartesi 12:03

Otoyolda gören dehşete düştü! Cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki kamyondan fırlayan tekerlek, yolda diğer araçlarla beraber ilerlemeye devam etti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

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