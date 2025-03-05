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YAŞAM
Eklenme tarihi: 5 Mart 2025 Çarşamba 17:09 |

Otoyol şantiyesindeki patlamada kaya parçaları evlere isabet etti

Mersin Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyol Projesi'nde kontrollü patlatılan dinamit nedeniyle fırlayan kaya parçaları iki eve isabet etti. Kaya parçalarından biri evin damını delip, anne ile kızını yaraladı.

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