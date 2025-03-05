Otoyol şantiyesindeki patlamada kaya parçaları evlere isabet etti

Olay, Erdemli ilçesi Kocahasanlı Mahallesi'nin yukarı kısmında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinesindeki bir inşaat firması tarafından yapımı süren Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu çalışma sahasında meydana geldi. Bağlantı yolu için çalışmaların sürdüğü bölgede kayaları geçmek için dinamitle kontrollü patlama gerçekleştirildi. Patlamayla birlikte havalanan kaya parçalarından biri Ali Gül'e ait tek katlı müstakil evin damından içeri girdi. Bu sırada evde bulunan baba Gül'ün yanından geçen kaya parçası eşi Ayşe ile kızı Zeliha'ya isabet etti. Daha büyük bir kaya parçası ise 2 katlı bir evin damının kenarına çarparak zarar verdi.