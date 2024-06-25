Otopark çıkışında feci kaza! 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

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Olay Yakutiye ilçesinde yaşandı.





Rabia Ana Mahallesi'nde bulunan bir sitenin içindeki kapalı otoparktan çıkış yapan T.D. yönetimindeki araç, rampadan birkaç metre uzakta ve yol üzerinde oturan iki çocuğa çarptı.