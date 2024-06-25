Otopark çıkışında feci kaza! 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Olay Yakutiye ilçesinde yaşandı.
Rabia Ana Mahallesi'nde bulunan bir sitenin içindeki kapalı otoparktan çıkış yapan T.D. yönetimindeki araç, rampadan birkaç metre uzakta ve yol üzerinde oturan iki çocuğa çarptı.
Araç çocuklardan A.C'nin üzerinden geçti. A.C'nin yanında bulunan diğer çocuk ise aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Sitede ikamet eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrolde A.C. isimli çocuğun yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Olay yeri ekiplerinin inceleme ve çalışmasının bitiminde A.C. cansız bedeni ambulans ile Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.