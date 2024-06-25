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YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 09:49

Otopark çıkışında feci kaza! 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Erzurum'da bir sitenin otoparkından çıkış yapan otomobilin sürücüsü, yolda bulunan iki çocuğa çarptı. Kazada, otomobilin çarptığı çocuklardan 5 yaşındaki A.C, olay yerinde yaşamını yitirdi.

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