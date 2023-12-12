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YAŞAM
Eklenme tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 10:13

Otomobiliyle baraj gölüne düşen hemşire yüzerek kıyıya çıktı

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde otomobiliyle baraj gölüne düşen hemşire, yüzerek kıyıya çıkmayı başardı.

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